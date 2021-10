Ambiente, lavoro, comunicazione per il pianeta che speriamo. Si parlerà di questo partendo dalla situazione di Taranto e pensando al futuro nel dibattito sulla piattaforma Zoom, programmato per domani, domenica 24 ottobre 2021, alle ore 20.15. Si accede dal link http://bit.ly/ucsi-settsociali. Sarà l’occasione per discutere a caldo su quanto sarà appena emerso dalla 49^ Settimana Sociale dei Cattolici Italiani in svolgimento nel capoluogo jonico. E a Taranto è anche grave il problema della bonifica dei siti inquinati. Cosa può fare la Chiesa.

Il dibattito online, organizzato in queste settimane dai giovani dell’UCSI – Unione Cattolica della Stampa Italiana, con la Puglia capofila in quanto proponente dell’iniziativa e regione ospitante delle Settimane Sociali, vedrà la presenza di Leonardo Becchetti, economista e membro del Comitato Scientifico e Organizzatore per le Settimane Sociali, Vincenzo Varagona, Presidente UCSI e vicecaporedattore TgR Rai Marche, padre Francesco Occhetta, gesuita e membro del Comitato Scientifico e Organizzatore per le Settimane Sociali, Alessandra Luna Navarro, giovane ricercatrice e associated professor presso la Technische Universiteit di Delft (Paesi Bassi) nonché partecipante e relatrice alle Settimane. Concluderà la serata Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto.

La presentazione dell’evento sarà curata dal giovane giornalista pugliese e socio UCSI Luca Antonio Ciciriello. Con lui, si avvicenderanno nella conduzione dei vari momenti Francesco Giuseppe Laureti (UCSI Friuli Venezia Giulia), Giuseppe Milano e Roberta Carlucci (UCSI Puglia), Fabio Massimo Mattoni (UCSI Umbria) insieme ad altri giornalisti e comunicatori dei giovani UCSI che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. È prevista, inoltre, una breve rassegna stampa curata dal consigliere nazionale UCSI Andrea Cuminatto.

L’evento on line, trasmesso su piattaforma Zoom, sarà registrato per consentire a coloro che non potranno partecipare la sera del 24 ottobre di poterlo rivedere a partire da lunedì 25 sul sito www.ucsi.it e sui canali social dell’UCSI.