E’ in edicola e online, da pochi giorni, L’EDICOLA del Sud, il quotidiano edito dalla Ledi Servizi Editoriali.

Dopo il vicende travagliate della Gazzetta del Mezzogiorno, arriva un nuovo progetto editoriale dedicato fortemente voluto dai fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, imprenditori della ristorazione collettiva scolastica, sanitaria, militare, istituzionale, commerciale con oltre 5.000 dipendenti.

Alla direzione del giornale la giornalista professionista Annamaria Ferretti, 54 anni, con una vasta esperienza alle spalle e famosa per aver vinto, nel 2009, con Antenna Sud, il premio nazionale ‘Tv d’Oro Millecanali’ (rivista de ‘Il Sole 24 Ore’) come miglior tv locale italiana per palinsesto e qualità della linea editoriale.

Il sito ufficiale del L'Edicola del sud è ledicoladelsud.it