Il popolare attore Uccio De Santis è rimasto ferito in un incidente stradale nei pressi dello Stadio San Nicola di Bari. Il comito barese è stato trasportato in ospedale. Lo scontro è avvenuto qualche ora prima del Capodanno sulla strada provinciale che collega Bari a Bitritto. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare. L'auto guidata da De Santis si è ribaltata e nell'impatto ha causato ferite all'attore che ne era alla guida.

De Santis era diretto a Vasto e poi a Trani dove lo attendevano per divertirsi con il suo spettacolo nei festeggiamenti di Capodanno. Spettacolo ovviamente che non c'è stato. In Piazza Teatro, a Trani, il Capodanno è stato festeggiato senza la comicità del buon "Uccio". La scaletta dei festeggiamenti è stata rispettata anticipando gli altri due protagonisti dl Capodanno tranese: Serena Brancale e Francesco Baccini.

De Santis è attualmente ricoverato nel Policlinico. Le sue condizioni di salute sono comunque buone. I medici gli hanno riscontrato una frattura alla spalla. Dal suo letto d'ospedale Uccio De Santis ammette di aver avuto paura di morire ed infatti dice: "ringrazio il Signore di avermi salvato".

Ai suoi fans Uccio De Santis ha scritto: "In tanti mi avete scritto preoccupati per l'incidente che ho avuto nel pomeriggio. Certo vedendo la macchina mi risulta strano essere qui a scrivere... ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita...ringrazio tutti voi che mi volete bene.. chiedo scusa a tutto il pubblico che mi aspettava a Vasto Marina al Panfilo (erano davvero tanti) e a tutti gli amici di Trani che avrei dovuto raggiungere dopo la mezzanotte.. ne avrò per un po' ma sono strafelice di poterlo raccontare ... un abbraccio a tutti e spero che sia per tutti un fantastico 2020". (R.T.)