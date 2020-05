Sospeso per un anno dai pubblici uffici Alfredo Borzillo, attuale commissario straordinario unico del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia. Il provvedimento di interdizione è stato deciso dalla magistratura barese per i reati di turbativa d'asta e induzione indebita a dare o promettere utilità di cui si sarebbe reso colpevole, secondo l'accusa, Borzillo. Contestualmente alla notifica di questo provvedimento i militari della Guardia di finanza hanno effettuato delle perquisizioni a casa e negli uffici riconducibili e in uso a Borzillo. Le indagini sono coordinate dai pm di Bari Lino Giorgio Bruno e Savina Toscani. Sono costoro ad aver firmato anche la richiesta di arresti domiciliari contro Borzillo ma che il gip ha invece deciso di negare e di applicare la misura cautelare dell'interdizione dai pubblici uffici.

Nel Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia sono confluiti nel tempo i Consorzi, già commissariati, di Ugento Li Foggi, Terre d'Apulia, Stornara e Tara e quello speciale di Arneo.

Le accuse fanno riferimento a pressioni che Borzillo avrebbe fatto per fare assumere alcuni persone nel Consorzio di Bonifica e un presunto appalto truccato che fu bandito dal Consorzio Terre d'Apulia nel 2017. Appalto vinto dalla società Emisfera Sistemi srl di Reggio Emilia.