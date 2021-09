Una bottiglietta di benzina e dei proiettili sono stati trovati sull'auto del sindaco di Monte Sant'Angelo. L'auto era parcheggiata all'ingresso della sede comunale: "Sotto la casa di tutti voi. Questo il messaggio che ho trovato poco fa" scrive il primo cittadino. Subito la risposta del sindaco:

“Cari concittadini, sono sconcertato e sconfortato da questo ennesimo vile atto. Amareggiato e molto triste. Quello che posso dirvi di certo è che non mi fermo, vado avanti a testa alta, proseguo il mio lavoro e le mie battaglie a favore della legalità. Forte di avere una squadra alle mie spalle che mi sostiene. Forte di avere una meravigliosa famiglia che nonostante tutto mi da il coraggio di continuare. Forte di avere una città dalla mia parte, una città che ha imparato a distinguere.

Una città che come me ha deciso da che parte stare.”