E' stato ucciso dal suo datore di lavoro il 57enne Bonifazio Buttacchio, operaio edile. E' morto dopo essere stato colpito più volte alla testa con un martello. Ad ammazzarlo è stato il suo datore di lavoro, un 35enne, che si è già costituito alle forze dell'ordine. La tragedia è accaduta a San Severo, in provincia di Foggia. Vittima e assassino, entrambi del luogo, erano all'interno di un cantiere edile di via Cannelonga, nella zona dell'ospedale. Dopo l'omicidio il 35enne si sarebbe allontanato dal corpo della vittima. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno visto il corpo insanguinato dell'operaio. Le indagini sono affidate ai carabinieri e proprio nella loro caserma si è costituito l'omicida che ha ammesso subito di aver ucciso l'operaio tentando di motivare l'irragionevolezza del gesto come una perdita di controllo al culmine di un litigio per motivi di lavoro.