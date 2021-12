E' stato aggredito a calci e pugni un prete a Trani. Era intervenuto per difendere dai bulli un ragazzino. E' accaduto ieri, nel quartiere Nord, nella casa canonica della chiesa degli Angeli Custodi. Ad essere stato ferito è il parroco di quella chiesa, don Enzo De Ceglie: è stato colpito anche ad un occhio e al setto nasale. La violenza dei colpi hanno fatto cadere a terra, sanguinante, il sacerdote che poi è stato trasportato in ospedale utilizzando un ambulanza e dove i sanitari lo hanno medicato.

Come si sono svolti i fatti. Ieri erano in svolgimento le celebrazioni in onore di Santa Lucia. Alcuni giovani nei pressi della chiesa lanciavano petardi contro un ragazzino che impaurito e temendo aggressioni più pericolose ha cercato di mettersi al riparo nella casa canonica dove però è stato inseguito dagli aggressori. E' stato a questo punto che Don Enzo De Ceglie, resosi conto dell'aggressione in atto, è andato in aiuto della vittima rimproverando gli inseguitori e ordinandoli di uscire dalla casa canonica ma ha ricevuto come risposta pugni e calci. A chiedere l'intervento di carabinieri e ambulanza del servizio 118 sono stati alcuni cittadini presenti. Il parroco è stato medicato nel pronto soccorso dell'ospedale di Barletta.

Sull'accaduto è intervenuto il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, che ha definito l'aggressione un "episodio di una gravità inaudita". Tanti sono i messaggi di solidarietà fatti giungere, nel frattempo, a Don Enzo De Ceglie. (R.T.)