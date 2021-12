Sono morti tra le fiamme due fratellini di 4 e 2 anni lasciati soli dai genitori in un modulo abitativo di un campo nomadi di Stornara, a Foggia. Il padre era andato a lavorare, la madre si era allontanata per andare in bagno. Quando la donna è tornata ha trovato le fiamme alte che impedivano a chiunque di compiere qualsiasi tentativo di salvataggio. A causare l'incendio pare sia stato un braciere rudimentale ricavato da un bidone vuoto di olio esausto. Le vittime, come i loro genitori, sono di nazionalità bulgara. La più piccola aveva solo 2 anni. Il suo fratellino invece 4.

Le indagini sono coordinate dal PM di turno, Roberta Bray. Quel campo nomadi risulta essere tra i più grandi, con circa mille presenze, prevalentemente di etnia bulgara.