La promessa è vera: sarà fatto un pagamento in contanti di 5 mila euro a chi restituirà il guanto di San Pio che è stato rubato, quasi 5 anni fa, a San Giovanni Rotondo (Foggia). A mettere una taglia per tentare di convincere il ladro sacrilego a restituire la reliquia è Giuseppe Saldutto che in passato è stato presidente dell'associazione Pro Padre Pio. E' lui che ha posto come condizione per quel pagamento che il guanto utilizzato dal santo frate con le stimmate sia restituito alle suore dell'istituto Santa Chiara di San Giovanni Rotondo.

Questa storia del furto è stata taciuta per tutti questi anni e se non ci fosse stato questo annuncio della taglia per la restituzione sarebbe rimasta segreta forse per sempre. Da quel poco che si sa è certo che la reliquia è stata trafugata da una teca proprio delle suore di Santa Chiara. Restano ora gli interrogativi sull'esito della proposta onerosa. Saranno sufficienti 5 mila euro per convincere il ladro a rinunciare alla sua "santa" refurtiva? (Rezarta Tahiraj)