L'ex presidente del Bari calcio, Cosmo Antonio Giancaspro, avrebbe svuotato le casse della Finpower con operazioni di vendita quote societarie che ne avrebbero causato il fallimento. E' per questo che i giudici del Tribunale di Bari lo hanno condannato, in primo grado, a 10 anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta. Assoluzione, invece, per Giovanni Ferrara. Giancaspro รจ stato il patron del Bari Calcio da giugno 2016 a luglio 2018. La sentenza giudiziaria lo ha ritenuto responsabile della distrazione del 60% delle quote di Finpower Wind.