E' stata crivellata da proiettili di pistola l'autovettura del capitano del Foggia calcio. E' accaduto la scorsa notte. L'auto era parcheggiata nello stadio Zaccheria di Foggia quando è stata fatta bersaglio di alcuni colpi di pistola esplosi da ignoti.

L'attentato intimidatorio a danno del calciatore Davide Di Pasquale è avvenuto poche ore dopo che il Foggia è stato sconfitto 3 a 1 nella finale di ritorno dei play off validi per la promozione in serie B della squadra pugliese.

La Jeep renegade periziata dagli agenti della Digos risulta essere stata colpita da alcuni colpi di pistola sul finestrino del lato autista.