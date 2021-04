Il Libro Possibile rende omaggio al giudice Borsellino: il giornalista Marco Lillo e Salvatore Borsellino, fratello del magistrato, presentano La casa di Paolo (PaperFirst). L’incontro si terrà venerdì 16 aprile, alle 18, in diretta su Microsoft Teams. Interverranno: Antonio Donatelli, sindaco di Triggiano; Maria Morisco, dirigente scolastica dei Licei Cartesio; Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile; gli alunni dei Licei. A moderare, Giorgia Messa, responsabile comunicazione del Libro Possibile.

Un appuntamento da non perdere, per ricordare un uomo coraggioso che ha sacrificato la propria vita in nome della giustizia, fino a morire per mano di Cosa Nostra. Ma non solo. Un’occasione per spiegare ai più giovani e per ricordare ai più grandi cos’è la mafia: perché per sconfiggerla bisogna innanzitutto conoscerla.

La casa di Paolo è un romanzo ambientato ai giorni nostri: inizia a Milano per finire a Palermo. Protagonista un ragazzino di 15 anni, Lorenzo, che, insieme ai suoi compagni di classe, parte per un viaggio tra i luoghi simbolo della lotta alla mafia, fino ad approdare nella vecchia farmacia della famiglia Borsellino. Qui, adesso, c’è un centro dedicato ai bambini della Kalsa, il quartiere dove sono cresciuti il giudice e suo fratello; l’obiettivo è offrire a questi bambini la possibilità di un futuro. Con il fascino della narrazione romanzata e con un linguaggio semplice ma preciso, il libro affronta concetti complessi come il metodo di lavoro del pool, la stagione delle stragi, la sparizione dell’agenda rossa e il ruolo di pentiti e collaboratori di giustizia. Rivela, inoltre, il significato più autentico della parola coraggio: ‘non quello degli eroi ma quello degli uomini che sanno accendere una luce nel buio’.