Grande successo per l’edizione appena conclusa che ha registrato grande partecipazione a tutti gli appuntamenti, sold out delle strutture ricettive di Taranto, importante visibilità mediatica e una copertura globale di più di 1milione 300mila utenti raggiunti sui social. Dati importanti che rivelano una lieve prevalenza di pubblico femminile e una fascia d’età mediamente compresa tra i 25 e 55 anni. Utenza social nazionale prevalentemente pugliese ma con alta interazione dalle regioni Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Utenza social internazionale proveniente da (in ordine di copertura e interazione): Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Grecia, Stati Uniti, Portogallo, Svizzera, Belgio. Più di 400mila interazioni con i post e 300mila condivisioni. Circa 2mila stories condivise dagli utenti indicizzate tramite l’utilizzo dell’hashtag #Medimex2023. Oltre 300 gli operatori del settore che hanno partecipato alle attività professionali e di networking.

Indimenticabili ed emozionanti i live che hanno visto alternarsi sul palco della rotonda del lungomare Echo & the Bunnymen, Diodato, The Murder Capital, Skunk Anansie, Tom Morello e The Cult. Molto partecipati gli showcase allo Spazioporto dei pugliesi Vienna, Meschino, Lauryyn, Trevor, Leea Clem, Rosanna De Pace, Freud’s Fraud, Salento All Stars e Macro. Medimex quest’anno ha proposto anche appuntamenti dedicati al jazz e alla musica d’autore con Nuova Generazione Jazz, progetto promosso dall’Associazione I-Jazz con il sostegno del MiC, con i concerti dei jazzisti Aldo di Caterino, Satoyama, Simone Basile Quintet, Michele Bonifati Emong, Daykoda e Il Tenco Ascolta - nuovi cantautori crescono promosso da Club Tenco e Puglia Sounds con le esibizioni di Piero Luccarelli, Checco Curci, Massimo Tormen e Alessia Tondo. Grande partecipazione anche per Kiko Loiacono A Memorial, dj set allo Spazioporto per ricordare il tour manager e produttore barese scomparso a novembre 2022. Teatro Fusco gremito per i Racconti Lou Reed Underground di velluto con Ernesto Assante, Gino Castaldo e Steve Hunter, Burt Bacharach. Il grande cuore della canzone con Ernesto Assante, Gino Castaldo e Simona Molinari, Drum Summit con Ernesto Assante, Tullio De Piscopo e Valentina Magaletti, Lucio Battisti: il compleanno della grande canzone italiana con Ernesto Assante, Gino Castaldo e i Baustelle e le regine della Black Music: da Tina Turner ad Aretha Franklin a Beyoncé con Gino Castaldo e Serena Brancale. Notevole la partecipazione alle mostre Perfect Day: Lou Reed e la New York di Andy Warhol, in programma sino al 9 luglio al MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto e Vintage Drum Show Medimex 2023, Antonio Di Lorenzo Drum Collection. Grande partecipazione anche per il Rito, l’Idea, il Mestiere ed il Sogno, opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels realizzata per il Medimex. Sale gremite per le attività professionali e di networking che hanno portato a Taranto una prestigiosa rappresentanza del mercato musicale italiano per discutere di Music Commission, sostegno alle nuove generazioni, mercato del live, industria discografica, canzone d’autore, tutele e diritti, finanziamenti per l’industria discografica e musica al tempo di TikTok. Importante anche la partecipazione Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica che quest’anno ha offerto lezioni su come Creare un podcast da zero,Registrazione & Missaggio, Fonica, Live Show Design, Video live per grandi eventi e Fotografia e per Medimex Music Factory, realizzato in collaborazione con Sony Music Publishing Italia che ha visto 23 giovani lavorare su produzione, topline, testi e, novità di questa edizione, colonne sonore per il cinema e le serie TV.