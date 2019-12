Nel registro delle Indicazioni geografiche protette (Igp) finalmente ora c'è anche l'Olio di Puglia. La decisione di accettare la richiesta di iscrizione dell'Olio di Puglia è stata approvata oggi dalla Commisione europea. Per essere etichettato come Olio di Puglia occorre che il prodotto rispetti, con scrupolo e precisione, l'apposito specifico disciplinare e ovviamente gli olivi dovranno essere soltanto su territorio pugliese. L'Olio di Puglia sarà ottenuto da olive dei cultivar Cellina di Nardò, Cima di Bitonto (oppure Ogliarola Barese o Garganica), Cima di Melfi, Frantoio, Ogliarola salentina (o Cima di Mola), Coratina, Favolosa (o Fs-17), Leccino, Peranzana, presenti negli uliveti da soli o in misura non inferiore al 70%.

Nella stessa edizione della Gazzetta ufficiale dell'Ue assieme all'olio pugliese risultano pubblicate le iscrizioni di altri quattro Igp: il 'Pan gallego' spagnolo, lo 'Sneem Black Pudding' irlandese, l'olio d'oliva greco 'Kritsa' e il formaggio greco 'Krasotiri Ko'. I prodotti saranno aggiunti alla lista di circa 1.460 prodotti Igp già protetti dall'Unione europea. (R.T.)