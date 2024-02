Matteo Renzi oggi, 16 febbraio, è in Puglia e lo sarà anche domani per promuovere il suo ultimo libro. Il leader di “Italia Viva” presenta “Palla al Centro. La politica al tempo delle influencer”. A darne conferme è Massimiliano Stellato, consigliere regionale e presidente di Italia viva in Puglia.

Nel testo, edito da Piemme, “Renzi rilancia le battaglie che caratterizzano la sua azione politica, mette al centro i suoi valori e presenta la sua visione innovativa.

Queste sono le tappe e il cronoprogramma delle presentazioni:

LECCE, venerdì 16 febbraio, alle ore 18:30; Hilton garden inn

Via Cosimo De Giorgi 62;

TARANTO, sabato 17 febbraio, alle ore 12:00, Salina hotel,

Via Mediterraneo 1;

BARI, sabato 17 febbraio alle ore 17.30, Villa Romanazzi Carducci – Sala Europa

Via Giuseppe Capruzzi 326.

“Avere Matteo a Lecce come prima tappa pugliese per la presentazione del suo libro - afferma Massimo Toma, Presidente provinciale di ItaliaViva - è una grande soddisfazione, perché rappresenta una forte spinta al lavoro che ci attende nei prossimi mesi e che ci vede impegnati su diverse sfide elettorali. In questi mesi di attività, con tutti i tesserati e dirigenti provinciali del nostro Partito, abbiamo rimesso al Centro la politica, per incarnare nel nostro territorio la via del riformismo, alternativa ai populisti del sovranismo e i populisti della sinistra grillizzata".

Ma Renzi sarà anche in Basilicata per le stesse ragioni. Alle ore 15 di sabato 16 febbraio sarà presso Casa Cava in via San Pietro Barisano, a Matera.

Il libro, edito da Piemme, narra tanti aneddoti e rivelazioni sulle vicende politiche degli ultimi dodici mesi e una riflessione sul momento storico che l’Italia sta vivendo. L’incontro sarà occasione per rilanciare le battaglie di Italia Viva e per condividere riflessioni, in vista degli appuntamenti elettorali per le regionali e le europee. Per prenotare la partecipazione a Matera occorre accedere alla seguente pagina: prenota.matteorenzi.it”.