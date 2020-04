Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, chiede al governatore della Puglia, Michele Emiliano che siano distribuite a tutti i pugliesi le mascherine anti covid19.

“Finalmente la Protezione Civile e l’Istituto Superiore di Sanità, preposti dal Governo alla gestione dell’emergenza Covid e al contenimento del contagio, hanno convenuto - fa sapere Perrini - che in virtù di un numero sempre maggiore di positivi asintomatici, lì dove non è possibile mantenere le distanze di almeno un metro, e quindi in tutti i luoghi chiusi, come già stabilito tra Governo, sindacati e imprese nei luoghi di lavoro, diventa necessario l’utilizzo di mascherine chirurgiche.

In vista dunque una fase due con maggiore libertà di uscita per la quale le mascherine diventeranno indispensabili, diverse regioni quali ad esempio Lombardia, Piemonte, e Toscana hanno già reso obbligatorio il loro utilizzo provvedendo a distribuirle in modo massiccio e gratuito a tutta la popolazione attraverso la distribuzione a tappeto presso farmacie e supermercati o consegna attraverso protezione civile".

"A tale riguardo - aggiunge Perrini - chiedo al presidente Michele Emiliano a che punto è l’approvvigionamento delle mascherine in Puglia in vista di una loro urgente è imprescindibile distribuzione a tutti i cittadini. Nella speranza che siano mascherine chirurgiche effettivamente certificate per non mandarci in guerra con i panni catturapolvere o le tute da giardinaggio come è successo ai nostri medici”.