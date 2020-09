La SSC Napoli ha comunicato questa mattina che il presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri. Aurelio è il padre di Luigi De Laurentiis, cioè del presidente del Bari calcio.

Aurelio De Laurentiis ieri mattina ha partecipato all'assemblea della Lega Calcio. In quella riunione non era indispensabile indossare la mascherina perche' sono stati rispettati i protocolli anti Covid e il distanziamento sociale. Nell'assemblea di Lega di ieri a Milano erano presenti tutti i rappresentanti delle 20 società di Serie A, tra presidenti e dirigenti. In seguito Aurelio De Laurentiis ha pranzato ieri con altri presidenti dei club di serie A. Inoltre non ha usato la mascherina mentre parlava con i giornalisti al termine della riunione all'uscita dall'albergo.

Ieri De Laurentiis non aveva sintomi che potessero fargli pensare di essere positivo al Covid altrimenti non avrebbe mai intrapreso un viaggio in nave e aereo da Capri a Milano e ritorno nella stessa giornata come invece ha fatto.

Il presidente De Laurentiis non vede la squadra del Napoli da venerdì scorso. Si sono sottoposti a tampone i giocatori e il tecnico del Napoli, Rino Gattuso. I risultati di laboratorio ci saranno domani in mattinata

Aurelio De Laurentiis, 72 anni, è ora a Capri con la moglie Jacqueline, anch'essa risultata positiva.

In Puglia c'è preoccupazione per i timori che Luigi De Laurentiis, presidente del Bari Calcio, abbia in questa settimana potuto frequentare suo padre rischiando così di poter risultare eventualmente contagiato al coronavirus.