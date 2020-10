Tutte le scuole chiuse in Puglia. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha firmato una nuova ordinanza che dispone obbligo di chiusura di tutte le scuole di ordine e grado. Negli istituti scuolastici si potrà continuare a fare solo attività di laboratorio ma non più lezione. La precedente ordinanza dello stesso Emiliano sulle scuole disponeva, invece, la didattica a distanza solo per gli studenti del triennio finale delle scuole superiori. Ora invece, da venerdì 30 ottobre, tutta le lezioni scolastiche saranno online e nelle scuole pugliesi potranno accedere solo quegli studenti che necesitano di supporto didattico o assistenziale. La chiusura è fissata sino al 24 novembre ma ove necessario, ovviamente, sarà prorogata.

Un provvedimento necessario, come ammette lo stesso presidente della Regione, considerata l'impennata del contagio da coronavirus in Puglia e più in generale su scala nazionale. Ieri in Italia ci sono stati oltre 25mila contagi. In Puglia sono risultati positivi ai tamponi 772 persone e i decessi sono stati 13.

La chiusura della scuola risulta essere ormai lo strumento indispensabile per non alimentare ulteriolmente la diffusione del Covid-19. Finanche la Francia, che resisteva nella sua decisione di continuare l'attività scolastica in presenza, ha da qualche minuto cambiato direzione e preferendo la didattica a distanza.