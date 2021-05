La Puglia incrementa il numero delle spiagge premiate con la bandiera blu. Il 2021 rispetto all'anno precedente fa registrare 3 nuovi ingressi ma purtroppo anche un'uscita. La nuova situazione è questa per ciascuna delle sei province pugliesi. In provincia di Foggia: Isole Tremiti, Peschici, Zapponeta. In provincia di Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia, Bisceglie. In provincia di Bari: Polignano a Mare, Monopoli. In provincia di Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno. In provincia di Taranto: Castellaneta, Maruggio, Ginosa. In provincia di Lecce: Melendugno, Otranto, Salve, Nardò.

La classifica nazionale delle bandiere blu vede in vetta la Liguria, con 32 località, seguita dalla Campania, con 19, e al terzo posto Puglia e Toscana con 17 spiagge. E' innegabile che le regioni insignite di questa sorta di certificazione di qualità rappresentata dalla bandiera blu esercitino un richiamo maggiore sul turismo balnea rerispetto alle altre.

Poi c'è da tenere conto anche della classifica nazionale degli approdi turistici. La Puglia risulta premiata molte volte in questo 2021 per i seguenti approdi. In provincia di Lecce: Porto Turistico Marina di Leuca (Marina di Leuca); Porto Turistico di San Foca (Melendugno). In provincia di Brindisi: Marina di Brindisi (Brindisi). In provincia di Bari: Cala Ponte Marina (Polignano a Mare). In provincia di Barletta-Andria-Trani: Porto turistico Marina Resort 'Bisceglie Approdi' (Bisceglie). In provincia di Foggia: Marina del Gargano (Manfredonia); Porto Turistico Rodi Garganico (Rodi Garganico).

Ma quali sono i criteri utilizzati per fare questa classifica annuale delle spiagge più belle e per gli approdi turistici più attrezzati? Ecco la spiegazione. Questo riconoscimento viene assegnato sulla base di criteri "imperativi e guida" fra cui oltre mare risultato "eccellente" negli ultimi quattro anni, anche efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi. Fra i 32 criteri di valutazione per questo "sigillo di qualità" assegnato da una Giuria nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della Transizione ecologica, delle Politiche agricole e del Turismo, ci sono anche strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, segnaletica aggiornata, educazione ambientale.

In questa edizione 2021 sono 416 le bandiere blu assegnate all'Italia in totale: lo scorso anno erano 407. Le località italiane premiate sono circa il 10 percento dei lidi premiati a livello mondiale.