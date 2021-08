Una ragazza 20enne è morta sul colpo e due sono rimaste gravemente ferite nell'incidente d'auto verificatosi intorno all’alba sulla strada che collega Manduria a Francavilla Fontana, al confine della province di Taranto e Brindisi. Il terribile impatto si è verificato nei pressi di un passaggio a livello, dove una Fiat Panda si è scontrata violentemente contro il pilone che sorregge le sbarre del medesimo attraversamento ferroviario. La ragazza 20enne è morta sul colpo mentre le altre due ragazze che erano con lei, entrambe di 23 anni e tutte di Ostuni (Brindisi), sono rimaste ferite.

Il secondo incidente si è verificato sulla strada Pulsano-Monacizzo, nel tarantino e la vittima è un artigiano 31enne originario di Cisternino e residente a Manduria. L’uomo procedeva a bordo di uno scooter Honda di grosse dimensioni. Intorno a mezzanotte, per cause da accertare, ha terminato la sua corsa in un terreno che lambisce la carreggiata, con un impatto che non gli ha lasciato scampo. Vani i tentativi di soccorso da parte del 118 poiché l’uomo era già morto al loro arrivo.