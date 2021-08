Il Lecce del neo allenatore Marco Baroni impegnato nella trasferita lombarda contro la Cremonese di Fabio Pecchia nella 1ª giornata del campionato di Serie B. Lombardi e salentini si sono affrontati 28 volte nel torneo cadetto: il bilancio statistico è in favore dei salentini, che hanno collezionato 11 vittoria, a fronte di 9 affermazioni grigiorosse e di 8 pareggi.

Le due squadre hanno fatto il loro debutto stagionale ufficiale la settimana scorsa, nei trentaduesimi di Coppa Italia con risultati differenti: salentini vittoriosi a sorpresa contro il quotato Parma mentre i lombardi sono stati sconfitti solo ai rigori dal Torino, dimostrando comunque una certa solidità tecnica e fisica.

ex di turno è il difensore della Cremonese, Emanuele Terranova, avendo militato tra le fila del Lecce nella stagione 2009/10 (27 presenze, fra cui 22 da titolare), chiusasi con la vittoria da parte dei salentini del campionato di Serie B e la promozione diretta in Serie A.

Cremonese-Lecce si disputerà domenica 22 agosto 2021 con fischio d’inizio alle ore 20.30.

Probabili formazioni

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Zanimacchia, Bartolomei, Baez; Strizzolo.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Vera; Hjulmand, Blin, Majer; Strefezza, Coda, Olivieri.

Dove vedere Cremonese-Lecce in TV

La sfida Cremonese-Lecce potrà essere vista in tv su diverse piattaforme.

Su DAZN la gara sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Alberto Santi.

Sky, invece, trasmetterà la partita in diretta televisiva sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite). Cremonese-Lecce sarà infine trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Dove vedere Cremonese-Lecce in streaming

Di seguito le soluzioni per vedere la partita in diretta streaming.

Su DAZN, Sky Go ed Helbiz Live, il match potrà essere seguito su dispositivi mobili quali smartphone e tablet scaricando le rispettive app, e sul proprio personal computer o notebook collegandosi con il sito ufficiale delle due diverse piattaforme.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.