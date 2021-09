Ennesima tragedia stradale avvenuta nel Salento, precisamente tra Castro e Poggiardo, dove nella notte si è registrato un incidente stradale che ha causato la morte di una donna di 41anni e il ferimento di altri tre.

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 2 lungo la provinciale 84 che collega i due comuni del sud Salento. Secondo le prime ricostruzioni due auto si sono scontrate all’altezza di un incrocio per via Vittorio Veneto per cause ancora da accertare. L’impatto tra l’Alfa Romeo GT di colore bianco ed la Ford Focus di colore nero è stato talmente violento che, ai primi soccorsi, non c’è stato nulla da fare per la donna, Loretta Merola di 41 anni di Scorrano che sedeva accanto al guidatore, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri.