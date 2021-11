Oggi, 2 novembre 2021, sono 83 in Puglia i nuovi casi Covid. Il tasso di positività, su 14.824 test effettuati, è dello 0,56%. Nel dettaglio si segnalano 36 nuovi casi nel Leccese, 17 nel Brindisino, 11 nel Foggiano, 9 nuovi casi nel Barese e 9 nel Tarantino e 1 ancora non attribuito. Nessun decesso è stato segnalato nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive oggi scendono a 3.119 (ieri erano 3.119). I ricoveri complessivi salgono a 161 (+5 rispetto al giorno prima) di cui 141 nei reparti ordinari (+2) e 20 in terapia intensiva (+3). Da inizio epidemia in Puglia sono 273.092 i casi totali su 4.217.532 test eseguiti con 263.138 persone guarite e 6.835 decedute.