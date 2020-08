Dopo l'addio a Fabio Liverani il Lecce ha un nuovo allenatore: è Eugenio Corini. Per lui la società giallorossa ha pronto un contratto triennale. La presentazione ufficiale è in programma lunedì per l'ex tecnico del Brescia.

Intanto per Liverani, invece, si parla con insistenza che prenderà possesso della panchina del Parma dopo l'esonero di D'Aversa. Liverani si era detto molto sorpreso e sconcertato di essere stato esonerato dal Lecce: "Per me si parlava di un contranno tiennale" ma poi c'è stata una telefonata che ha interrotto bruscamente i rapporti societari. Oltre ad essere stato confermato dallo stesso Liverani è il comunicato ufficiale della società a fare capire che con il Lecce la situazione è scivolata improvvisamente nel dirupo: "con riferimento al rapporto di lavoro intercorrente con il tecnico su menzionato l'US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità".

Il Lecce con Liverani era salito dalla Serie C alla A per poi scendere, visti gli esiti dell'ultimo campionato, in serie B. Ora la società punta su mister Corini per riportare in massima serie i salentini.