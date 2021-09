Si è giocata allo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto la sfida tra i padroni di casa e il Palermo guidato da Giacomo Filippi, match valido per la terza giornata del girone C di Serie C.

Taranto che passa in vantaggio dopo 12 minuti con l’ex Saraniti bravo ad incornare di testa una palla su calcio d’angolo.

Nella ripresa cambia poco, il Taranto raddoppia sugli sviluppi ancora di un calcio d’angolo con la rete di Benassai che deposita da posizione ravvicinata su assist di Zullo con la difesa rosa quasi imbarazzante.

Almici per il Palermo segna il gol della speranza ma poi il rosso per doppio giallo di Lancini per i siculi taglia le gambe a una probabile rimonta.

Al 90′ infine ci pensa Diaby a chiudere il match firmando la rete del 3-1 finale.

Il tabellino

Taranto-Palermo 3-1

Taranto (4-3-3): Chiorra 5,5; Zullo 6,5, Benassai 6,5, Riccardi 6, Ferrara 6,5; Bellocq 6, Marsili 6,5, Labriola 6 (27’ st Diaby 7); Giovinco 7,5 (44’ st Civilleri sv), Saraniti 7,5 (27’ st Italeng sv), Versienti 6 (18’ st Ghisleni 6, 44’ st Santarpia sv). A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Pacilli, Granata, Cannavaro, De Maria. All.: Laterza 7.

Palermo (3-4-1-2): Pelagotti; Doda (27’ st Fella), Lancini, Perrotta; Almici, De Rose (18’ st Silipo), Luperini, Giron (8’ st Valente); Floriano (8’ st Dall’Oglio); Soleri, Brunori. A disp.: Massolo, Marong, Marconi, Odjer, Corona. All.: Filippi.

Arbitro: Ricci di Firenze.

Reti: pt 11’ Saraniti, st 12’ Benassai, 17’ Almici, 45’ Diaby

Note: espulso Lancini al 33’ st per doppia ammonizione, ammoniti Riccardi, Benassai, Perrotta e Silipo per gioco scorretto; angoli 7-4 per il Taranto; recupero: 3’ st.