I cittadini sono esasperati. La mafia foggiana sta terrorizzando i commercianti nel tentativo, probabilmente, di estorcere denaro. Una bomba è stata fatta esplodere nella notte davanti a un negozio di fiori a Foggia, in via Guido D'Orso. Sono andati in frantumi alcuni vetri della palazzina, la saracinesca e i marmi della facciata esterna del negozio. Ieri notte ci sono stati due attentanti dinamitardi a San Severo. Una alle ore 4 e l'altra alle 5. La prima ad essere colpita dalla criminalità è stata la profumeria Afrodite di viale 2 Giugno. Successivamente è stata danneggiata la concessionaria di autovetture Opel di Romano, in via Giustino Fortunato. In quest'ultimo caso sono state danneggiate anche due autovetture parcheggiate nelle vicinanze del negozio. Gli inquirenti sono al lavoro e hanno visionato le immagini delle telecamere delle zone in cui sono esplose i tre ordigni.