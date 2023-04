Nelle province di Brindisi e Taranto i carabinieri del Nas hanno segnalato all'autorità giudiziaria otto i gestori dei servizi di refezione ospedaliera. Le loro attività in questi servizi sono state sospese. Irregolarità sono state riscontrate in 12 attività che forniscono servizio mensa in strutture sanitarie nelle province di Taranto (nove non conformi) e Brindisi (tre non conformi).

