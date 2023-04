Valerio Valenti, ex prefetto di Brindisi, è stato nominato commissario per l'emergenza migranti. Domani, 18 aprile, sarà già in visita a Lampedusa per affrontare il sovraffollamento di migranti sull'isola e provvedere ad una rapida ridistribuzione negli altri centri nazionali attrezzati.

Valenti, gestirà la prima e seconda accoglienza in 14 Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano: tutte tranne quattro, guidate dal centrosinistra, che non hanno firmato l'intesa. Sono Emilia Romagna, Toscana, Campania e Puglia, Regioni che non hanno accettato il commissariamento delle proprie competenze da parte del governo. Il nuovo commissario si avvarrà di una struttura di supporto, composta da un massimo di 15 unità di personale già in servizio presso il ministero dell'Interno e dovrà coordinare le attività volte all'ampliamento della capacità del sistema di accoglienza, con particolare riferimento agli hotspot e ai centri previsti dal Sistema di accoglienza e integrazione, coinvolgendo i territori interessati, e coordinare l'attività per l'accoglienza dei migranti in strutture provvisorie, nelle quali siano assicurati il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale.