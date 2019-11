Soltanto 21 degli 88 migranti sbarcati a Taranto dalla nave Alan Kurdi resteranno in Italia. Tutti altri saranno smistati in quattro nazioni europee: 60 in Germania e Francia, 5 in Portogallo e 2 in Irlanda. il 16 ottobre c'e' stato un altro sbarco: dalla nave Ocean Viking arrivarono a Taranto 176 migranti. Oggi come allora le operazioni di soccorso a terra si sono svolte senza problemi.

Gli 88 immigrati provengono da Nigeria, Gambia, Camerun, Guinea e Senegal.