In alcuni negozi pugliesi commercializzato un gel igienizzante che era stato prodotto nel 1989. Assurdo ma vero. La certezza l'ha avuta la Guardia di Finanza nel verificare la provenienza di alcuni prodotti pubblicizzati online e venduti in negozi del Salento.

I militari hanno sequestrano 27mila flaconi del prodotto scarsamente igienizzante risalendo al grossista che aveva smistato la vecchia merce nei negozi salentini. Il grossista e un rivenditore sono stati denunciati per frode in commercio. Il gel venduto è stato valutato dagli esperti dell'Asl come pericoloso per salute dei cittadini. La frode consisteva nell'aggiungere nuovo igienizzante al vecchio prodotto allo scopo di eliminare le parti metalliche che con il tempo si erano formate e per commercializzarlo come nuovo dopo aver incollato sulla confenzione una nuova etichetta.