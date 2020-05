Sul mercato avrebbe fruttato oltre 5milioni di euro la droga sequestrata dalla Guardia di Finanza in mare, non molto distante dalla costa brindisina. Hashish e marijuana erano confezionati in involucri di varie dimensioni ricoperti da cellophan. La droga era nascosta nel sottofondo di uno scafo in vetroresina di oltre 6 metri. A bordo una sola persona di nazionalità albanese e questo fa immaginare con molta probabilità anche la provenienza della sostanza stupenfacente. I militari hanno sequestrato la droga (546 chili di marijuana e 17 di hashish) e lo scafo oltre ad arrestare il trafficante trasportatore di 31 anni.