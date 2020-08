Colpa loro se questa volta il numero giornaliero dei contagiati da coronavirus è aumentato in Puglia. I test non lasciano dubbi: sono risultati positivi al covid-19 ben 29 cittadini di Bari e provincia rientrati in Puglia dopo un viaggio in Calabria. La conferma del dato numerico è fornita dal direttore generale dell'Asl di Bari, Antonio Sanguedolce: “Oggi, in provincia di Bari, abbiamo registrato 56 casi di positività al SARS Cov2. 29 sono cittadini di Bari e provincia rientrati da un viaggio in pullman organizzato in Calabria".

La notizia del contagio dei baresi ha destato allarme e preoccupazione tra la popolazione calabrese. Chiusi il Castello Murat e Piedigrotta, la comitiva pugliese aveva fatto tappa nella città di Pizzo lo scorso 18 agosto. Interdetti al pubblico in via precauzionale i due siti e predisposti i tamponi per il personale, mentre si lavora per ricostruire tutti gli spostamenti del gruppo.

Poi c'è la situazione complessiva in provincia di Bari: "Otto sono contatti stretti di casi già individuati. Sugli altri invece sono in corso gli approfondimenti del Dipartimento di prevenzione per ricostruire la catena del contagio e isolare eventuali nuovi focolai. E’ necessario - conclude Sanguedolce - che i cittadini si attengano rigorosamente alle regole note per prevenire il diffondersi del contagio: mantenere le distanze interpersonali; usare la mascherina; igienizzare frequentemente le mani con soluzioni idroalcoliche”.

Complessivamente in Puglia, sabato 29 agosto 2020 in Puglia, sono stati fatti 2.753 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 65 casi positivi: 56 in provincia di Bari, 3 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 300.338 test.

4.029 sono i pazienti guariti.

748 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.333, così suddivisi:

1.821 nella Provincia di Bari;

432 nella Provincia di Bat;

705 nella Provincia di Brindisi;

1.357 nella Provincia di Foggia;

668 nella Provincia di Lecce;

309 nella Provincia di Taranto;

38 attribuiti a residenti fuori regione;

3 provincia non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

A commento dei dati epidemiologici è intervenuto anche il DG Asl Foggia, Vito Piazzolla: “Sono 5 le nuove positività al COVID rilevate in provincia di Foggia nelle ultime 24 ore. Si tratta di 2 casi collegati a focolai già noti e circoscritti; 2 persone rientrate, rispettivamente, da Sardegna e Campania; 1 persona sintomatica, individuata grazie alla segnalazione del medico di medicina generale. Per tutti è stata disposta la sorveglianza sanitaria attiva. Per i nuovi casi, non collegati a focolai preesistenti, il servizio di Igiene aziendale sta prontamente ricostruendo le catene di contagio".

Infine la dichiarazione del DG Asl Lecce, Rodolfo Rollo: ‘L’unico caso registrato oggi dal Dipartimento di prevenzione riguarda un residente in provincia di Lecce, entrato in stretto contatto con un positivo di fuori Regione”.