Una coppia di anziani è stata trovata morta nella loro casa, a Tricase, nel Leccese. Sono stati i loro vicini a fare intervenire i carabinieri. Erano preoccupati perché non li vedevano da giorni. I militari, entrando in casa, hanno trovato un uomo in cucina, seduto su una sedia, e sua moglie distesa a terra accanto al letto.

Lui aveva 75 anni, lei 72. La donna era da tempo affetta da una grave malattia che la costringeva a letto. Il marito l'accudiva. I carabinieri non hanno trovato segni di effrazione alla porta d'ingresso dell'abitazione. Questo fa pensare che l'uomo possa avere avuto un malore e che il suo decesso abbia impedito di continuare a fornire cure e cibo a sua moglie.

Il decesso dell'uomo sembra possa essere datato ad una decina di giorni mentre quella di sua moglie pare essere più recente. E' stata aperta un'inchiesta giudiziaria e sui corpi sarà eseguita l'autopsia anche per escludere l'ipotesi di un duplice suicidio.