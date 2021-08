E' esplosa un'autocisterna nei pressi di Foggia. Viaggiava sulla strada statale 655 che collega il capoluogo dauno con Candela. I feriti sarebbero almeno due. Il grave incidente stradale è avvenuto poco fa. Il traffico automobilistico è interrotto anche nelle arterie stradali limitrofe alla statale. Per i soccorsi sono operativi anche un elicottero e quattro ambulanze.

L'incidente è accaduto a circa 3 km da Foggia. L'autocisterna trasportava Gpl. A causare l'esplosione pare sia stato un tamponamento con un'autovettura. L'esplosione è avvenuta poco prima delle ore 14.30 di oggi, giovedì 5 agosto. L'incendio del Gpl ha causato una violenta onda d'urto che ha divelto il guardrail. Le fiamme si sono alzate in cielo come un enorme fungo di fuoco. L'autocisterna è stata scaraventata in una cunetta sottostante. Molti automobilisti in transito sono in evidente stato di shock.