Una ventina di persone sono state evacuate a Trani da due palazzine a causa di una fuga di gas in via Firenze. Si è tenuta una sciagura come quella accaduta di recente in Sicilia ma fortunatamente questa volta l'allarme è stato tempestivo come anche il sopralluogo fatto dai vigili del fuoco. A segnalare l'ipotesi di una fuga di gas sono stati alcuni poliziotti di una Volante che erano in zona. I poliziotti hanno chiesto l'intervento sia dei tecnici della società di fornitura e manutenzione della rete di distruzione gas che dei vigili del fuoco. I tecnici di 2iReteGas hanno interrotto l'immissione di gas nella rete in riferimento alle due palazzine interessate dalla perdita di gas e poi hanno scoperto che la fuga era in un appartamento situato al primo piano di una palazzina ed era stato causato da un fusibile situato sotto il lavello della cucina. Il rientro delle famiglie nelle abitazioni evacuate è stata compiuta dopo due ore dall'allarme.