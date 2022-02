Ci sarebbero ancora 12 passeggeri dispersi dopo il rogo divampato sul traghetto diretto dalla Grecia a Brindisi della società Grimaldi. Di queste persone non si hanno notizie ma a a dare per certo che sino 12 è l'emittente greca Skai sulla base delle dichiarazioni del ministro della Navigazione ellenico Yiannis Plakiotakis. Ovviamente si sta facendo di tutto per localizzare le 12 persone scomparse. Si tratterebbe di cittadini bulgari, greci e un turco. Ci certo non c'è nessun italiano. Due autotrasportatori, che a loro volta non figuravano tra i passeggeri salvati, sono stati invece raggiunti e portati in elicottero all'ospedale di Corfù. Ci sono poi altri dieci feriti, nove uomini e una donna: in sette sono stati ricoverati per problemi respiratori, ma non sembrano essere in gravi condizioni, altri tre sono stati dimessi.