L'ha uccisa con due fucilate poi è andato a chiudersi in casa dove è stato trovato impiccato. Questo in sintesi il dramma della gelosia si è consumato nel comune di Villa Castelli, nel Brindisino, questa mattina. La vittima è una donna di 47 anni, Giuseppina Fumarola, che si stata recando a lavoro in una piccola azienda di confezionamento tessuti. Ad ucciderla è stato il suo ex compagno, Vito Sussa, che non aveva accettato la fine della loro relazione. La donna aveva avuto 2 figli da una precedente convivenza.