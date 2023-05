E' stato arrestato il magistrato pugliese Pietro Errede che è stato in servizio al Tribunale di Lecce prima di trasferirsi al Tribunale di Bologna. Arrestati anche un avvocato e tre commercialisti. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Lecce. Dieci risultano essere gli indagati. Il GIP ha deciso di non accogliere la richiesta di arresti in carcere fatta dalla Procura ed ha concesso il benefici dei domiciliari.

Gli arresti sono stati chiesti dalla Procura nell'ambito di un'inchiesta su presunti favori nele aste giudiziarie e nomine e incarichi pilotati al Tribunale fallimentare di Lecce. Il magistrato Errede ea già indagato per corruzione e turbativa d'asta.