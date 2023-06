Si sono svolti oggi a Foggia i funerali di Giuseppe Tucci. 34 anni, il vigile del fuoco in servizio a Rimini morto dopo essere stato picchiato da un buttafuori della discoteca Frontemare, la notte tra sabato e domenica scorsi. L'omelia è stata fatta da don Massimo, parroco della chiesa beata vergine Maria a Foggia. Dal corpo di Tucci sono stati espiantati gli organi per espressa volontà del defunto proprio come egli aveva indicato sulla sua carta d'indentità. Il feretro è stato portato in spalla dai colleghi di Tucci.