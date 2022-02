Le centrali Enel di Brindisi e Civitavecchia non saranno convertite a gas. Lo afferma Enel in un documento dichiarando che "il programma di decarbonizzazione avviato da Enel in Italia prevede lo sviluppo di energie rinnovabili in tutto il territorio italiano e la chiusura degli impianti a carbone entro il 2025, in coerenza con le tempistiche previste dal Pniec, per sostituirli con nuovi poli energetici costituiti da impianti a fonti rinnovabili, impianti di accumulo e impianti a gas, questi ultimi nella misura strettamente necessaria per mantenere in sicurezza il sistema elettrico italiano".

"La quantità di capacità flessibile necessaria per assicurare la sicurezza del sistema elettrico nazionale - è scritto nel documento Enel - viene definita da Terna e approvvigionata attraverso le aste del mercato della capacità, lo strumento previsto dal Piano nazionale integrato energia e clima per garantire il raggiungimento di questi obiettivi".

Per quanto riguarda Brindisi, Enel rende noto che "il recente esito dell'asta di capacità evidenzia che il sistema elettrico nella macro-area non ha attualmente necessità di ulteriore capacità a gas. Per lo sviluppo futuro di entrambi i siti proseguirà quindi un percorso condiviso con gli stakeholder locali in ottica di sviluppo sostenibile del territorio".

E pensare che in un primo momento si pensava di riconvertire la centrale Enel di Cerano (Brindisi) a gas utilizzando il metanodotto Snam o il gasdotto TAP in costruzione nel Salento.