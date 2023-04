Realizzare a Taranto un polo produttivo di cantieristica navale per la costruzione di stampi, scafi, coperte e sovrastrutture in materiale composito al fine di ottimizzare prodotto e processo. Con questo obiettivo la conferenza di servizi decisoria, con il Ministero dell’Ambiente e la partecipazione attiva della Regione Puglia e di Arpa Puglia, ha espresso parere positivo al Progetto integrato di messa in sicurezza permanente e di riconversione industriale, sviluppo economico e produttivo nell’area “ex Yard Belleli” di Taranto.

La prima parte del progetto comprende gli interventi di messa in sicurezza permanente del sito "ex Yard Belleli", la seconda parte riguarda la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse alla realizzazione di un insediamento produttivo da parte della Ferretti S.p.A.

La Sogesid S.p.A. (società in house al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è progettista del 2° lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli, mentre la società Ferretti è progettista dell'intervento di riconversione industriale e sviluppo economico.