Il regista Mario Martone è il protagonista della master class che mercoledì 25 aprile, alle 11.30 al Teatro Petruzzelli, apre la quinta giornata del Bif&st 2018, anticipata dalla proiezione del suo film Il giovane favoloso.

Per le Anteprime Internazionali, alle 21.00 al Petruzzelli, il film La douleur di Emmanuel Finkiel, ambientato nella Francia occupata dai nazisti e racconto della vicenda personale di Marguerite Duras e di suo marito Robert Antelme, entrambi attivi nella Resistenza. Prima della proiezione saranno consegnati i premi: “Alida Valli” per la miglior attrice non protagonista ad Anna Bonaiuto per il film Napoli velata di Ferzan Ozpetek, “Dante Ferretti” per la miglior scenografia a Ivana Gargiulo e Deniz Gokturk Kobanbay per Napoli velata e il “Franco Cristaldi” per il miglior produttore a Domenico Procacci e Matteo Rovere per Smetto quando voglio ad honorem di Sydney Sibilia.

Per gli incontri con gli autori e gli attori dei film in programma, al Circolo Barion alle 13.00 ci saranno: il regista Tian Tsering per il film Barley Fields on the other side of the mountain (Panorama Internazionale) e il regista Donato Carrisi, per il film La ragazza della nebbia (Opere prime e seconde).

Per i Focus dedicati ai vincitori della competizione Italiafilmfest, alle 17.00 al Circolo Barion, ci saranno Anna Bonaiuto, Ivana Gargiulo e Deniz Gokturk Kobanbay, Domenico Procacci e Matteo Rovere.

Nella giornata che celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il Bif&st propone nella sezione Panorama Internazionale due intensi titoli ambientati proprio in quegli anni: al Teatro Petruzzelli, alle 15.30, Den 12. Mann (The 12th Man) di Harald Zwart, storia di un eroe di guerra norvegese, Jan Baalsrud e della sua leggendaria fuga dai nazisti durante la seconda guerra mondiale; sempre al Petruzzelli, alle 18.30, Voina Anny (Anna’s war) di Aleksej Fedorchenko, ambientato nel 1941, con protagonista la piccola Anna, la cui famiglia durante lo sterminio nazista degli ebrei, viene interamente ammazzata. Anna riesce a salvarsi e inizia una lunga lotta per la vita.

Prosegue l’ItaliaFilmFest con i film: Smetto quando voglio – ad honorem di Sydney Sibilia (h 19.45, Galleria 1), Hannah di Andrea Pallaoro (h 20.30, Galleria 6, Opere prime e seconde), Napoli velata di Ferzan Ozpetek (h 22.30, Galleria 1), Sicilian Ghost Story di Fabio Grassadonia (h 22.30, Galleria 6).

Per la sezione Cinema e Scienza realizzata in collaborazione con il CNR e l’INGV, alle 15.30 al Galleria 4, Into the Inferno di Werner Herzog, seguito dall’incontro con il vulcanologo dell’INGV Guido Ventura.

Per il Festival Cristaldi: Cafè express di Nanni Loy (h 9.30, Galleria 1), Gli indifferenti di Francesco Maselli (h 16.15, Galleria 5), Sedotta e abbandonata di Pietro Germi (h 19.00, Galleria 5), Vaghe stelle dell’orsa di Luchino Visconti (h 22.00, Galleria 5).

Per il Festival Ferreri: dalle 11.00 nella sala 3 dal Galleria L’infedeltà coniugale, Il professore, L’uomo dei cinque palloni; alle 16 Galleria 3 L’ultima donna; alle 19.00 Galleria 3 Ciao maschio; alle 21.45 Galleria 3 Vaghe stelle dell’orsa

Per la nuova sezione Cinema& arte: Le memorie di Giorgio Vasari, un artista toscano di Luca Verdone (Galleria 6, h 18.00); The girl with a pearl earring di Peter Webber (Galleria 4, h 20.00).

Prosegue al Colonnato del Palazzo Ex Provincia la mostra 30 anni nel paradiso del cinema a cura di Ninni e Ida Panzera, dedicata ai 30 anni dall’Oscar di Nuovo cinema Paradiso (visite dalle 9.00 alle 19.00).

All’Ex palazzo delle Poste proseguono i laboratori di critica cinematografica – curato da Paolo D’Agostini – e di direzione della fotografia, a cura di Luciano Tovoli.

L’ingresso al Galleria per ItaliaFilmFest e Opere prime e seconde è 3 €.

L’ingresso al Petruzzelli per le Anteprime Internazionali è di 15 €, per Panorama Internazionale è di 3€. IL Festival Ferreri, il Festival Cristaldi, Cinema e Scienza, Cinema e Medicina, Cinema e Musica, i Tributi, gli Eventi Speciali, gli incontri al Circolo Barion e in Feltrinelli, le Master Class sono a ingresso libero.