Sabato 29 febbraio, in esclusiva regionale condivisa con il Teatro Garibaldi di Bisceglie, sarà di scena a Ceglie Messapica, uno degli spettacoli rivelazione dell’ultima stagione teatrale “L’Abisso” di e con Davide Enia, in scena con il chitarrista, Giulio Barocchieri. Vincitore del Premio Ubu 2019 come Miglior Nuovo Testo Italiano l’Abisso è uno spettacoloche tutti dovrebbero vedere perché, sapientemente incrociata con la vicenda personale dell’autore, espone in maniera nuda e incontrovertibile la verità agghiacciante di questa tragedia contemporanea che sono gli sbarchi dei migranti sulle nostre coste e in particolare a Lampedusa.

Si continua mercoledì 25 marzo con“Icaro Caduto” di e con Gaetano Colella e la regia di Enrico Messina in un lavoro delicato e struggente dedicato al tema eterno del conflitto tra padri e figli: la storia di Icaro viene qui rivisitata e riscritta raccontando di come Icaro dopo la caduta funesta non muoia ma, salvato da una famiglia di pescatori, si rialzi infine per andare alla ricerca di suo padre Dedalo.

A chiudere la stagione di prosa, domenica 5 aprile 2020, “Giacomino e Mammà”, con protagonista una delle più grandi attrici del teatro italiano, Isa Danieliche, con Enrico Ianniello, racconta l’amore, questa volta tra madre e figlio. Un momento di difficoltà diventa l’occasione, a lungo sprecata, per mettere a confronto due epoche della vita, occasione nella quale l’amore tra una madre e un figlio viene a galla in maniera prorompente mentre si ride parlando di cucina, di quattro per quattro, della capacità di vivere inseguendo i propri sogni o le rate dei propri acquisti, tra saggezza, parolacce, incomprensioni e momenti di autentica e profonda commozione quando si scopre che a un certo punto della vita non si possono dire più le cose importanti.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00 e si svolgeranno presso il Teatro Comunale di Ceglie Messapica.

È possibile acquistare gli abbonamenti alla stagione di prosa, previa prenotazione telefonica al numero 3892656069.

I biglietti saranno in vendita il giorno prima di ogni spettacolo dalle 19.00 alle 21.00 e il giorno dello spettacolo dalle 17.00 presso il Teatro Comunale.

Sarà possibile, inoltre, acquistare i biglietti online e in tutti i punti vendita Viva Ticket.