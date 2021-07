Più di 200 ospiti ci saranno quest'anno per la 20esima edizione del festival "Libro Possibile". Tra costoro anche il Premio Nobel per la Letteratura Wole Soyinka per un incontro-intervista che ripercorrerà la sua biografia e produzione letteraria. Oltre al collaudata ed incatevole scenario di Polignano a Mare (Bari) il Festival quest'anno utilizzare anche la location di Vieste (Foggia). Si inizia il 22 luglio con il il rocker Piero Pelù in veste di scrittore con il suo libro 'Spacca l'infinito' (ed. Giunti). La sera del 23 luglio c'è grande attesa per l'incontro con l'ospite internazionale Patrick McGrath che parlerà del suo ultimo thriller new gothic, 'La lampada del diavolo '(La nave di Teseo).

Il 29 luglio il 'Libro Possibile' porterà a Vieste il presidente della Camera Roberto Fico, per dibattere su 'Sud, cultura e ripartenza'. Infine, per il gran finale della XX edizione del 'Libro Possibile', il 30 luglio a Vieste saranno presenti sul palco: il rapper Blind che racconterà la sua storia di riscatto dalla strada al podio di X Factor, per poi scalare le classifiche musicali e ora debuttare in libreria con 'Cicatrici' (Mondadori); l'immunologa Antonella Viola, che insegna 'A danzare nella tempesta' (Feltrinelli), per affrontare le emergenze pandemiche affidandosi alla scienza; la biologa Barbara Gallavotti, giornalista e divulgatrice scientifica ospite fissa del programma di Giovanni Floris su La7, protagonista e autrice dell'incontro a Vieste dal titolo 'Virus e Libertà'.