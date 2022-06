Da piazza Umberto al lungomare. Si conoscono itinerario, programma e data del Gay Pride organizzato a Bari per il 2 luglio. Leoluca Armigero, portavoce della manifestazione. Spiega che questa manifestazione non può essere definita gay pride perché in realtà è “un pride di tutti, un momento di rivendicazione per chiunque si senta oppresso o venga discriminato per ragioni di genere, orientamento sessuale, identità di genere ma anche di classe, etnia, abilità fisica".

Nel documento politico diffuso in occasione della presentazione del Pride 2022 c'è scritto: "vogliamo che Bari smetta di essere esclusivamente meta ideale per le vacanze, perché noi qui ci viviamo tutto l'anno. Non vogliamo che continui ad essere la città da cui dover scappare, possibilmente verso il nord Italia o verso il resto d'Europa, per essere noi stessi".

Prima del 2 luglio ci saranno altri eventi culturali collegati al Pride. Tra gli ospiti: Vera Gheno, Francesca Cavallo e Frad.