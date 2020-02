Michele Emiliano, fortunatamente per i pugliesi, si avvia, alla fine del suo mandato, in una campagna elettorale che appare, giorno dopo giorno, sempre più perdente per lui. Questo è il parere dell'avvocato Leonardo Ferrara, commissario provinciale per Bari e membro del Comitato centrale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore.

"Egli ha governato - dice Ferrara - come la vecchia politica: senza altro fare e dare ai cittadini pugliesi".

Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore manifesta la sua delusione ed amarezza attendendosi molto di più e di diverso da un magistrato della Repubblica in politica.

"Il nuovo corso deve passare - afferma Ferrara - da idee politiche e non affidandosi a uomini del destino. Ecco perchè il Movimento Sociale Fiamma Tricolore - Federazione di Bari - auspica che i tempi della frantumazione siano terminati e che si aprano i dialoghi di convergenza e confederativi. E' tempo di unirsi contro la vecchia politica, gli italiani ed i pugliesi meritano di più di quello espresso da Emiliano e dalla politica sino ad ora".