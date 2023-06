Presentata oggi la nuova Giunta Comunale di Brindisi guidata dal Sindaco Giuseppe Marchionna.

Di seguito le attribuzioni assessorili per materia:

1. Assessorato Urbanistica e Gestione del Territorio

Vice Sindaco: Massimiliano Oggiano

Urbanistica, Pianificazione territoriale, Rigenerazione urbana, Riqualificazione della costa, Trasporti e Parcheggi.

Lavori pubblici, Periferie e Decoro urbano

Gianluca Quarta

Lavori pubblici, Edilizia residenziale pubblica, Edilizia scolastica, Impiantistica sportiva, Periferie, Strade e Contrade, Cimiteri, CIS Contratti Istituzionali di Sviluppo Bilancio, Programmazione Economica e Servizi Finanziari

Livia Antonucci

Bilancio, Tributi, Economato, Lotta all’evasione, Coordinamento Progetti PNRR, Società ed Enti partecipati, Gestione patrimonio immobiliare.

4. Tutela dell’Ambiente

Antonio Bruno

Ecologia, Igiene Pubblica, Gestione Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche, Aree protette, Verde e parchi cittadini.

5. Pubblica Istruzione, Politiche dell’UE e Cooperazione Internazionale

Ernestina Sicilia

Pubblica Istruzione, Politiche dell’Unione Europea, Cooperazione Internazionale, Cittadinanza attiva, Servizi anagrafici ed elettorali

6. Sviluppo Economico e Attività produttive

Luciano Loiacono

Commercio, Industria e Agricoltura, SUAP, Mercati, Esposizioni e Fiere, Gemellaggi, Marketing Territoriale

7. Trasparenza ed Efficienza Amministrativa

Antonella Daniela Maglie

Affari Legali e contratti, Risorse Umane, Digitalizzazione P.A., Rapporti con il Consiglio Comunale.

8. Politiche Giovanili, Sport

Lidia Penta

Sport e promozione sportiva, Politiche Giovanili, Politiche del Lavoro, Canile e Dog park, Salute e benessere degli animali.

9, Welfare e Politiche sociali

Antonio Pisanelli

Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Servizi di assistenza all’infanzia, Politiche d’integrazione sociale, Politiche ed interventi per l’immigrazione, Politiche abitative.

Il Sindaco Marchionna riserva alla propria competenza le attribuzioni relative a: Porto, Università, Cultura, Turismo, Polizia Locale, Protezione Civile, nonché tutte le altre materie non esplicitamente attribuite agli assessori.

Il Sindaco Giuseppe Marchionna ha espresso piena fiducia nella squadra e si è mostrato convinto che, lavorando insieme, si possa realizzare una città ancora più accogliente, sviluppata e in armonia con le esigenze dei suoi cittadini.

La nuova squadra di governo - fanno sapere dal Municipio - è pronta per mettersi all’opera sin da subito, lavorando con impegno, trasparenza ed efficienza per il bene comune.