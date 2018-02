Si era vantato di far parte dell'Isis e di progettare un attentato terroristico. Nel frattempo molestava sessualmente alcune donne e si era reso colpevole anche di un'aggressione nei confronti di un carabiniere. E' per queste ragioni che il Viminale ha deciso per la sua esplulsione nel paese d'origine: Marocco. Il trasferimento è stato già effettuato oggi utilizzando un aereo partito da Milano Malpensa.

L'uomo identificato dalla polizia è uno straniero 25enne che era ospitato, pare, nel centro di esplulsione e identificazione immigrati di Restinco (Brindisi). Ad altri immigrati della stessa struttura - secondo quanto risulta dalle indagini effettuate - aveva confidato di appartenere all'Isis e di voler compiere un attentato terroristico a Brindisi.

L'uomo era stato denunciato anche per molestie sessuali proprio nei confronti di alcune donne che lavorano nella struttura. Poi è stato anche arrestato per aggressione alle forze dell’ordine. Due reati gravi a cui si è aggiunto addirittura quello del terrorismo. Ed è stato a questo punto che «per motivi di sicurezza dello Stato» il cittadino marocchino è stato espulso dall'Italia. Con lui sono 17 le persone straniere espulse con decisione del Viminale per la sicurezza dello Stato italiano dall'inizio di quest'anno. Se sommate alle altre esplulsioni compiute dal 2015 il totale è di 254. Tutti soggetti ritenuti gravitanti in ambienti dell’estremismo religioso.