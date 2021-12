Nelle eccellenze della medicina, tra i migliori in Italia, ci sono due salentini. La classifica creata per Top Doctors Awards 2021 assegna il premio al Dott. Leonardo Allegretta, specialista in Gastroenterologia, Direttore f.f. dell’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia presso l’Ospedale S. Caterina di Galatina (Lecce), e al Dott. Giancamillo Carluccio, urologo presso la Casa Betania di Tricase e il polo ambulatorio Maglie Salus. Quest’ultimo si occupa principalmente di tumore del rene, della vescica e della prostata, di calcoli renali, ipertrofia prostatica, chirurgia robotica, laparoscopica e tradizionale. Allegretta, invece, si occupa principalmente di malattie croniche infiammatorie dell’intestino, epatologia, ecografia internistica, ecografia intestinale, malattia celiaca (Centro di riferimento Associazione Italiana Celiachia) e malattie rare di competenza gastroenterologica.

Il premio è assegnato all’inizio di ogni anno ai dottori che più si sono distinti nell’anno precedente. E’ una selezione tra i migliori medici italiani, individuati e premiati grazie al voto dei loro stessi colleghi. Sono infatti gli stessi medici a votare il proprio collega sulla base sostanzialmente di questo quesito: a quale collega affidereste la vostra salute o quella dei vostri parenti in caso di necessità? La preferenza quest’anno è andata ai dottori Allegretta e Carluccio. Insieme a loro premiati anche due baresi, il Prof. Giuseppe Speziale (cardiochirurgo) e il Prof. Vincenzo Ostilio Palmieri (Medico Interno), ed altri 36 medici dislocati lungo l’intera penisola, in 17 diverse province. I premiati quest’anno risultano perfettamente distribuiti tra Nord (20) e Centro (20), mentre il Sud e le isole si fermano a 10 premiati. E’ anche per tale motivo che risultano ancora più preziose le premiazioni dei 4 medici pugliesi considerato che al Sud e nelle Isole i premiati sono stati soltanto 10.

C’è da considerare inoltre che il metodo di valutazione per accedere alla candidatura è basato al superamento di alcuni livelli di requisiti necessari, con il più rigoroso ed eccellente processo di selezione, realizzato in collaborazione con Adecco Medical & Science, al termine del quale solo il 10% dei dottori valutati supera l’auditing di qualità ed entra a far parte del panel al sito web topdoctors.it, a oggi composto da oltre 60.000 medici. Ogni anno avviene un’ulteriore revisione sul panel del sito web, prendendo in esame le recensioni realizzate dai pazienti che hanno realmente effettuato una visita con il medico. (Giancarlo Vincitorio)