Grande prova di carattere dei giallorossi che, in extremis, riescono a conquistare la prima vittoria stagionale. La squadra di Marco Baroni è riuscita a ribaltare un match che aveva visto l'Alessandria condurre fino al minuto numero 56. La squadra piemontese aveva disputato un ottimo primo tempo, capitalizzando le varie azioni da gol. Nella seconda frazione di tempo il Lecce ha alzato il baricentro, aumentando pressing e ritmo di gioco, riuscendo a trovare la rete del pareggio. I salentini non si sono accontentati e hanno continuando a spingere fino a trovare la rete della vittoria. La firma è stata di Massimo Coda. Inutile l'assalto finale da parte dell'Alessandria che ha giocato parte della partita in inferiorità numerica, per l'espulsione di Matteo Di Gennaro per doppia ammonizione al minuto 63.

Il Tabellino

Lecce: Gabriel, F.Lucioni (Cap.), A.Tuia, A.Calabresi, A.Gallo, M.Gargiulo, M.Hjulmand, Z.Majer, F.Di Mariano, M.Olivieri, M.Coda. All: Marco Baroni

A disposizione: M.Listkowski, A.Barreca, V.Gendrey, M.Bleve, L.Paganini, A.Blin, Brynjar Bjarnason, B.Vera, B.Meccariello, Pablo Rodriguez, J.Björkengren.

Cambi: J.Björkengren Z.Majer (45'), P.Rodriguez Delgado M.Olivieri (62'), L.Paganini M.Gargiulo (74'), A.Barreca A.Gallo (74')

Alessandria: M.Pisseri, L.Parodi, C.Celesia, M.Di Gennaro, F.Casarini (Cap.), M.Mustacchio, A.Ba, A.Beghetto, T.Milanese, F.Orlando, S.Corazza. All: Moreno Longo

A disposizione: A.Palazzi, S.Palombi, A.Arrighini, E.Pierozzi, S.Benedetti, R.Chiarello, A.Kolaj, A.Russo, G.Prestia, L.Crisanto, G.Lunetta, M.Marconi.

Cambi: S.Benedetti C.Celesia (45'), R.Chiarello T.Milanese (58'), G.Lunetta F.Orlando (67'), G.Prestia A.Beghetto (67')

Reti: 12' Tuia (Lecce), 15' Corazza (Alessandria), 56' Ba (Alessandria), 87' Pablo Rodriguez (Lecce), 96' Coda (Lecce).

Ammonizioni: A.Tuia, C.Celesia, M.Di Gennaro, G.Lunetta

Espulsioni: Di Gennaro (63°)

Arbitro: Piero Giacomelli